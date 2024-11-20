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Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников над регионами РФ

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре – над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Новость дополняется.

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