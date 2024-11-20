Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, еще по одному были уничтожены над Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

«С 08:00 до 10:00 (мск) пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого губернатор Брянской области сообщил, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Навлинским районом.

Утром 20 ноября министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.