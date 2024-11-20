Подразделения группировки войск «Восток» поразили формирования шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны ВСУ. В ходе боев украинские войска потеряли до 115-военных, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и две 155-мм гаубицы М198 американского производства. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Согласно сводке Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу украинских войск в районах Новопавловки, Малой Токмачки Запорожской области, Днепровского, Никольского и Казацкого в Херсонской области. На данном участке ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Кроме того, войска РФ уничтожили склад военно-технического имущества.

19 ноября украинский аналитический проект DeepState сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра в Донецкой области.

Незадолго до этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявлял, что ВСУ могут оказаться в окружении на Сватовско-Кременском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».