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Украинские аналитики заявили о продвижении ВС РФ в Донецкой области

DeepState: войска РФ продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState.

Уточняется, что российская армия также продвинулась в Калиновке и Берестках. На опубликованной аналитиками карте также видна динамика в районе сел Погребки, Юрьевка и Раздольное, согласно которой Вооруженные силы РФ идут вглубь украинских позиций.

Незадолго до этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. По его словам, продвижение российских войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения группировки ВСУ, дислоцированной восточнее Ямполовки.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС России продвигаются в городской застройке Дзержинска в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные закрепились на окраине Купянска.

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