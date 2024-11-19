Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, продвижение российских войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения группировки ВСУ, дислоцированной восточнее Ямполовки.

Марочко рассказал, что в настоящее время украинскому командованию тяжело снабжать и обеспечивать ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия ВС РФ.

Министерство обороны Российской Федерации на прошлой неделе сообщало о нанесении группировкой «Запад» поражения военнослужащим и технике ряда бригад ВСУ, в том числе в районах Тернов, Торского и Ямполовки в ДНР.

16 ноября Марочко сообщал, что российская армия успешно форсировала реку Жеребец в Луганской народной республике, преодолев укрепления ВСУ. По его словам, ВС РФ получили возможность форсирования Жеребца после взятия под контроль населенного пункта Невское 16 октября этого года.

Ранее российские военные закрепились на окраине Купянска.