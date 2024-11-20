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Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Навлинским районом Брянской области

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Навлинским районом в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате этого никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района», — написал губернатор.

Оперативные и экстренные службы в данный момент работают на месте происшествия.

Утром 20 ноября министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.

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