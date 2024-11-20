Раскрыты детали нового пакета военной помощи США Украине

В новый пакет помощи США Украине войдут пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По данным журналистов, Пентагон направит Украине вооружения на сумму около $275 млн на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена максимально помочь украинским войскам на поле боя до вступления в должность избранного главы государства Дональда Трампа.

Согласно материалу AP, в новый пакет помощи входит оружие для противовоздушной обороны, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части.

Незадолго до этого агентство ТАСС со ссылкой на документ Госдепартамента сообщало, что США направят Украине необходимое оборудование и предоставят услуги для восстановления военно-транспортной техники на общую сумму $100 млн.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности, но отметила, что США продолжат наращивать военную помощь украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна недополучила от США половину помощи.