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Власти США решили помочь Киеву восстановить военную технику

США направят Украине оборудование для восстановления военной техники на $100 млн

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вашингтон направит Украине необходимое оборудование и предоставит услуги для восстановления военно-транспортной техники на общую сумму $100 млн. Об этом передает ТАСС со ссылкой на документ Госдепартамента США.

«Украина испытывает острую необходимость в <…> поддержании высоких показателей эксплуатации предоставленных США транспортных средств и систем вооружения», — отметили американские власти.

В Вашингтоне подчеркнули, что сделка не окажет негативного влияния на американскую систему обороны, а также «не изменит базовый военный баланс» в регионе.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности сообщила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности новых пакетов помощи, но заявила, что Вашингтон продолжит наращивать военную помощь Киеву, включая средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Вашингтона только часть одобренной конгрессом страны помощи. Украинский лидер напомнил, что Соединенные Штаты одобрили выделение помощи на сумму в $175-177 млрд, но до Украины дошла только половина этой суммы.

Ранее экс-советник НАТО заявил, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.

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