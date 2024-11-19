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ВС России проводят зачистку промзоны Купянска от ВСУ

Ганчев сообщил о боях в промзоне Купянска Харьковской области

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Минобороны РФ

Российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска: идет работа по зачистке промзоны города от врага. Все это дает нам уверенность в том, что наш регион скоро будет освобожден», — сказал он.

Он добавил, что российские войска ежедневно наносят удары по позициям противника на харьковском направлении.

19 ноября сообщалось, что ВС России закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.

Как уточнил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко, в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием бойцов.

Накануне в Купянск приезжал президент Украины Владимир Зеленский, там он заслушал доклады командиров подразделений.

Ранее в Британии оценили положение ВСУ под Купянском.

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