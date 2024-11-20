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Российский замкомандира роты рассказал, что ВСУ стали отправлять на передовую женщин

РИА Новости: ВСУ отправляют на передовую под Курахово женщин-снайперш

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять на передовые позиции на Кураховском направлении женщин. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 150-й дивизии с позывным «Пенза».

По его словам, противник отправляет в места боев женщин-снайперш и медиков.

«Пенза» отметил, что бойцы его подразделения уже закрепились в окрестностях Курахово и уверенно идут дальше.

За пару дней до этого стало известно, что российские военные на Херсонском направлении ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), в составе которой была женщина.

Военный эксперт Андрей Марочко неделей ранее рассказывал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины, начали самовольно оставлять воинские части. По его словам, сейчас в Харькове и его окрестностях увеличилось число стационарных блокпостов и военных патрулей. По его словам, представители правоохранительных органов проводят тотальную проверку документов как мужчин, так и женщин.

Ранее появились кадры из охваченного боями Курахово.

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