Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять на передовые позиции на Кураховском направлении женщин. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 150-й дивизии с позывным «Пенза».

По его словам, противник отправляет в места боев женщин-снайперш и медиков.

«Пенза» отметил, что бойцы его подразделения уже закрепились в окрестностях Курахово и уверенно идут дальше.

За пару дней до этого стало известно, что российские военные на Херсонском направлении ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), в составе которой была женщина.

Военный эксперт Андрей Марочко неделей ранее рассказывал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины, начали самовольно оставлять воинские части. По его словам, сейчас в Харькове и его окрестностях увеличилось число стационарных блокпостов и военных патрулей. По его словам, представители правоохранительных органов проводят тотальную проверку документов как мужчин, так и женщин.

Ранее появились кадры из охваченного боями Курахово.