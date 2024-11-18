Российские военные на Херсонском направлении ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), в составе которой была женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, бойцы Вооруженных сил РФ предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ. На предоставленных российскими силовиками кадрах запечатлены три ликвидированных украинских диверсанта, в том числе женщина.

В конце октября сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.