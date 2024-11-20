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Минобороны раскрыло тактику российских штурмовиков в зоне СВО

Минобороны РФ: штурмовики используют тактику волчьей охоты в зоне спецоперации

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Евгений Биятов/РИА Новости

Штурмовые отряды группировки войск «Юг» Вооруженных сил России применяют тактику «волчьей охоты», окружая бойцов украинской армии на Кураховском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Применяя тактику «волчьей охоты», военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство», — отметили в ведомстве.

Затем кольцо сужается, и военнослужащие ВСУ сдаются в плен. Такая тактика лишает противника возможности удерживать укрепрайоны и подземные позиции, подчеркнули в Минобороны.

18 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе. Благодаря этому подразделения украинской армии в Курахово будут блокированы, подчеркнул Рогов.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.

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