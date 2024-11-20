Представители госслужб США заявили об ударе ATACMS по России

Два американских чиновника подтвердили, что удар по Брянской области России 19 ноября был нанесен с использованием дальнобойных ракет ATACMS производства США. Об этом сообщает телеканал CNN.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Подчеркивается, что удар был произведен на 1000-й день ведения боевых действий на Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил атаку по Брянской области ракетами ATACMS.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.