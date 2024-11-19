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Зеленский отказался подтверждать атаку ATACMS

Зеленский не подтвердил атаку по Брянской области ракетами ATACMS

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John Hamilton/AP

Владимир Зеленский не подтвердил атаку Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS. Об этом сообщает украинское издание «РБК Украина».

«Извините, без лишних деталей», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о предполагаемом применении ATACMS для удара по Брянской области.

Также Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины намерены применять дальнобойные ракеты американского производства против России.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее стало известно о реакции США на обновление ядерной доктрины России.

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