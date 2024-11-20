Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Чечни заявил о ликвидации группы диверсантов из США в Брянской области

Кадыров заявил о ликвидации встречавшегося с Байденом диверсанта из США

close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации группы диверсантов из США в Брянской области. Публикация об этом размещена в его Telegram-канале.

«Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных – татуированный «рейнджер»», — говорится в сообщении на канале Кадырова.

Отмечается, что ликвидация ДРГ российскими пограничниками произошла в конце октября 2024 года, а в 2023 году в сети появилась фотография президента США с человеком, весьма похожим на одного из уничтоженных граждан США. Предполагалось, что Байден опубликовал фотографию с участниками секретной группы спецназовцев, затем отправленной на помощь Израилю в борьбе с ХАМАС.

По словам Кадырова, от уничтоженного гражданина США ему достался редкий экземпляр пулемета М249.

5 ноября сообщалось, что при попытке атаки на Брянскую область был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки.

28 октября сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее сообщалось, что ВСУ ищут вербовщиков со знанием португальского языка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами