Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации группы диверсантов из США в Брянской области. Публикация об этом размещена в его Telegram-канале.

«Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных – татуированный «рейнджер»», — говорится в сообщении на канале Кадырова.

Отмечается, что ликвидация ДРГ российскими пограничниками произошла в конце октября 2024 года, а в 2023 году в сети появилась фотография президента США с человеком, весьма похожим на одного из уничтоженных граждан США. Предполагалось, что Байден опубликовал фотографию с участниками секретной группы спецназовцев, затем отправленной на помощь Израилю в борьбе с ХАМАС.

По словам Кадырова, от уничтоженного гражданина США ему достался редкий экземпляр пулемета М249.

5 ноября сообщалось, что при попытке атаки на Брянскую область был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки.

28 октября сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее сообщалось, что ВСУ ищут вербовщиков со знанием португальского языка.