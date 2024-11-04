Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ищут вербовщиков со знанием португальского языка

«Страна.ua»: ВСУ ищут вербовщиков со знанием португальского языка

close
Ivan Antypenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут вербовщиков со знанием португальского языка. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на объявление на сайте Сухопутных войск.

Задачей потенциальных работников названо «проведение собеседований с португалоязычными рекрутами для подразделения» в Киеве и тыловых городах при зарплате от 50 тыс. грн (примерно 120 тыс. рублей). Носители португальского языка проживают в Португалии, Бразилии и бывших португальских колониях в Африке.

28 августа сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области наемников, говоривших на немецком и польском языках.

5 сентября сообщалось, что после провала под Волчанском наемников ВСУ направили на границу России.

До этого разведка сообщила о боях против Иностранного легиона в районе Часова Яра в ДНР.

Ранее в сети появились кадры о службе иностранных наемников в легионе ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами