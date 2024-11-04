Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут вербовщиков со знанием португальского языка. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на объявление на сайте Сухопутных войск.

Задачей потенциальных работников названо «проведение собеседований с португалоязычными рекрутами для подразделения» в Киеве и тыловых городах при зарплате от 50 тыс. грн (примерно 120 тыс. рублей). Носители португальского языка проживают в Португалии, Бразилии и бывших португальских колониях в Африке.

28 августа сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области наемников, говоривших на немецком и польском языках.

5 сентября сообщалось, что после провала под Волчанском наемников ВСУ направили на границу России.

До этого разведка сообщила о боях против Иностранного легиона в районе Часова Яра в ДНР.

Ранее в сети появились кадры о службе иностранных наемников в легионе ВСУ.