При попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом сообщило издание Northpennnow.

Навроцки — ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды был награжден медалью «Пурпурное сердце». Отмечается, что он участвовал в разведывательно-диверсионной вылазке в качестве добровольца в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно также, что американец 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в Вашингтоне.

По данным Newsweek Навроцки принимал участие в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии и ушел в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл в сентябре, тогда же в Киеве получил военный билет.

Мать Навроцки Сэнди Розенски Навроцки на своей странице в социальной сети подтвердила, что ее сын был ликвидирован на Украине.

28 октября сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее экс-подполковник СБУ назвал причину попытки вторжения ДРГ в Брянскую область.