В Вашингтоне заявили о планах продолжать предоставлять Киеву разведданные

Вашингтон продолжит предоставлять Киеву разведывательные данные, чтобы улучшить положение украинской армии на фронте. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Делились ли мы разведывательными данными с Украиной, ожидая, что это улучшит их положение на поле боя? Да. И мы продолжим это делать», — отметил он.

Кроме того, Миллер отказался говорить о том, означает ли использование Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России вмешательством США в конфликт на Украине.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Зеленский отказался подтверждать атаку ATACMS.