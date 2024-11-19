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Российские военные уничтожили украинские дроны над тремя регионами РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над тремя регионами России

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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в трех регионах РФ — по одному над территориями Брянской, Калужской и Ростовской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уничтожение дронов велось с 20.00 до 21.00 мск.

19 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что промышленное предприятие, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке более пяти беспилотников. По его словам, после удара дронов на предприятии произошел пожар. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе города Новошахтинска. Со ссылкой на дежурно-спасательные службы он сообщил, что обошлось без пострадавших и последствий на земле. Численность населения Новошахтинска составляет около 100 тысяч человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.

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Атаки БПЛА на Россию
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