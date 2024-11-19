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ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Воронежской области

Гусев: более 5 дронов атаковали предприятие в Воронежской области, начался пожар

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Inna Varenytsia/REUTERS

Промышленное предприятие, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке более пяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, после удара дронов на предприятии произошел пожар. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС тушат возгорание, отметил Гусев.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, и предупредил, что в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников.

16 ноября в Министерстве обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью.

Гусев уточнил, что обломки дрона упали на территорию нежилого объекта. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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