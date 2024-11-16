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Российские военные уничтожили беспилотник в Воронежской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Воронежской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 8:10 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что обломки дрона упали на территорию нежилого объекта. По его словам, в результате возгорания никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Утром 16 ноября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что средства ПВО уничтожили в Липецкой области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили 34 беспилотника ВСУ над пятью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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