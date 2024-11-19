Зеленский сделал заявление после удара ATACMS по Брянской области

Украинский президент Владимир Зеленский не стал напрямую подтверждать факт удара ракетами ATACMS по Брянской области, но отметил, что ВСУ будут их использовать. Политика цитирует «РБК Украина».

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности <...>. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о предполагаемом применении ATACMS для удара по Брянской области.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее стало известно о реакции США на обновление ядерной доктрины России.