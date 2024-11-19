В генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта

В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта. Об этом говорится в официальном Telegram-канале генштаба.

«Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины», — говорится в сообщении.

Наиболее трудным для ВСУ остаются боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский по итогам ставки верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что украинская армия собирается усилить оборону на этих направлениях.

До этого Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России. Он заявил, что если бы не действия украинских военнослужащих в российском регионе, то десятки тысяч бойцов Вооруженных сил РФ штурмовали бы украинские позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях.

Ранее главком ВСУ сообщил генералу НАТО о сложной ситуации на линии фронта.