Главком ВСУ назвал цели Киева в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, если бы не стойкость украинских военнослужащих, то десятки тысяч российских бойцов штурмовали бы украинские позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте для ВСУ.

Сырский добавил, что российские войска пытаются активно вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.