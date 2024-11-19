Британия выделит Украине военную помощь на поставки БПЛА

Великобритания выделит Украине 7,5 миллиона фунтов ( $9,49 млн) на поставки новых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в заявлении британского минобороны, которое опубликовано на сайте правительства страны.

«Сегодня правительство объявляет о новой военной помощи в размере 7,5 миллиона фунтов для (поставки. — прим. ред.) новых ударных и разведывательных дронов», — отмечается в документе.

12 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.

До этого украинские военнослужащие раскритиковали вооружение, поставляемое западными странами. По словам старшего офицера украинского батальона БПЛА «Ахиллес» Рустама Нургудина, лучшие образцы западного вооружения, в частности системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением, не работают, а поставленные союзниками беспилотники не летают.

Ранее премьер Британии призвал удвоить усилия по поддержке Украины.