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Минобороны РФ подтвердило информацию об ударе ATACMS по России

МО: ночью ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS

В ночь на вторник украинские войска нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, атака была произведена в 03:25 мск. Средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, и еще одна была повреждена.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Днем 19 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России. Объект, как утверждалось, поражен в Брянской области. В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) эту информацию не подтвердили.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Как утверждали источники издания, предполагается, что изначально целью атак станут российские войска в Курской области и якобы присутствующие там северокорейские военные.

Ранее в Кремле заявили о мониторинге ситуации с возможными ударами по России.

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Операция на Украине
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