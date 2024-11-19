В Кремле заявили о мониторинге ситуации с возможными ударами по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ держит на контроле ситуацию с возможными ударами по территории страны дальнобойным оружием.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала целью атак станут российские войска в Курской области и якобы присутствующие там северокорейские военные.

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