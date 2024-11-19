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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрыв произошел в Харькове

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Других подробностей произошедшего не приводится.

Накануне сообщалось, что в украинском городе Николаеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

14 ноября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города произошли взрывы.

13 ноября глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил, что в 28 населенных пунктах Харьковской области на востоке Украины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. В 11 других населенных пунктах решено эвакуировать всех жителей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти Харькова сообщили о повреждении одной из самых загруженных трасс.

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