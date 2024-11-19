ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине

Российские военные при содействии боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах в зоне проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, в общей сложности с начала СВО в феврале 2022 года украинская армия потеряла 648 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, свыше 19 тыс. танков и другой техники.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие ударили по местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах Украины.

17 ноября оборонное ведомство информировало, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы ВСУ в 144 районах. В тот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.