Вооруженные силы России в течение суток поразили военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли удар при поддержке боевых самолетов, беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии.

Поражены также места подготовки операторов беспилотников и склады хранения дронов. Уничтожены военнослужащие и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 135 районах в зоне проведения российской специальной военной операции.

17 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы ВСУ в 144 районах. В тот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.