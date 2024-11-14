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Генсек НАТО назвал главные задачи альянса помимо военной помощи Киеву

Рютте: главные задачи НАТО — наращивание расходов и производства оружия

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Global Look Press

Главными задачами Североатлантического альянса, помимо оказания военной помощи Украине, являются увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружения. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По его словам, текущие расходы членов военного блока на оборону в размере 2% от ВВП являются недостаточными и их необходимо повысить. Еще одна проблема заключается в том, что страны НАТО производят недостаточно вооружения, отметил генсек.

«Нам нужно производить больше (оружия. — Прим. ред.) для того, чтобы пополнить наши запасы и быть уверенными в готовности противостоять любому противнику», — сказал Рютте на пресс-конференции в Латвии.

В четверг глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО может поменять систему финансирования альянса после победы Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, система с выделением государствами-членами альянса 2% от ВВП на нужды НАТО от каждой страны может поменяться на такую, при которой союзники будут тратить на соответствующие цели конкретные суммы, а не долю от ВВП.

Ранее глава НАТО признал сложное положение Украины на фронте.

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