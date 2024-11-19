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В США заявили об отсутствии смысла разрешать удары вглубь территории России

NYT: одобрение США ударов вглубь России не изменит ход конфликта на Украине

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Разрешение президента США Джо Байдена наносить Украине удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS не изменит ход военного конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников и военных экспертов.

По их словам, применение ATACMS может помочь украинским войскам в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе это вряд ли изменит траекторию конфликта.

Издание отмечает ограниченный запас ракет, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперты также сомневаются, что американские ракеты смогут достичь российских военных объектов.

Кроме того, подчеркивает газета, решение Байдена также не изменит ситуацию в Курской области.

«ATACMS не переломят ход битвы под Курском», — приводит NYT слова экс-посла США в России Джона Салливана.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

На следующий день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России может изменить ход конфликта РФ и Украины.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

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