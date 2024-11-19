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В ГД внесли законопроект о праве на отпуск по уходу за бойцами СВО

«ЕР» внесла в ГД проект об отпуске для родных раненых участников СВО на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ законопроект о дополнительном неоплачиваемом отпуске для родителей и супругов раненых или больных участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Как рассказал в Госдуме замруководителя фракции Андрей Исаев, законопроект предоставляет право близким родственникам вернувшихся из зоны боевых действий бойцов, у которых есть соответствующие медицинские показания, один раз в год взять отпуск за свой счет продолжительностью 35 дней и при этом не разрывать трудовой контракт. По мнению авторов инициативы, это поможет вопросу организации реабилитации и социальной адаптации участников СВО.

«Такое право является безусловным, воспользоваться им можно будет по желанию», — отметил Исаев.

В октябре Минобороны РФ предложило предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, как только они становятся участниками специальной военной операции. До этого сообщалось, что военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции , смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр Минобороны России.

Ранее участник СВО с раком крови предпочел ждать лечения в зоне боевых действий.

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