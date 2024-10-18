В МО предложили давать добровольцам статус ветерана с первых дней участия в СВО

Минобороны РФ предложило предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, как только они становятся участниками специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект постановления министерства.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки», — говорится в пояснении к документу.

В соответствии с предложениями министерства обороны России, планируется выдавать удостоверения без необходимости подачи заявления. Воинская часть, занимающаяся формированием добровольческих отрядов, должна будет в течение 10 дней после издания приказа о направлении лица для выполнения спецзадач передать необходимые сведения и документы в военный комиссариат по месту воинского учета.

В пояснительной записке утверждается, что внедрение данного предложения не потребует дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.

До этого сообщалось, что военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции , смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр Минобороны России.

Ранее правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО.