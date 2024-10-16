Ветераны СВО смогут трудоустроиться в ВСЦ

Военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО), смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр (ВСЦ) Минобороны России. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Наши ребята будут устроены не только в военкоматы, как сейчас это есть, зачастую с низким уровнем заработной платы, но мы их будем также дополнительно вовлекать в работу военно-социального центра», — заявила она.

Замминистра обороны отметила, что ВСЦ — это аналог фонда «Защитники Отечества», но для действующих военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Цивилева добавила, что оборонное ведомство будет доплачивать им. По ее словам, совокупность принятых мер даст возможность военнослужащим с инвалидностью, в том числе тяжелой, быть трудоустроенными на интересную работу, а также вовлекаться в общение и активную жизнь.

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции и их семей. В выполнении поручения также будет задействован Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее Путин заявил о гордости за героев СВО.