Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветераны СВО смогут трудоустроиться в ВСЦ

МО РФ: ветераны СВО с тяжелыми ранениями смогут трудоустроиться в ВСЦ

close
РИА «Новости»

Военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО), смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр (ВСЦ) Минобороны России. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Наши ребята будут устроены не только в военкоматы, как сейчас это есть, зачастую с низким уровнем заработной платы, но мы их будем также дополнительно вовлекать в работу военно-социального центра», — заявила она.

Замминистра обороны отметила, что ВСЦ — это аналог фонда «Защитники Отечества», но для действующих военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Цивилева добавила, что оборонное ведомство будет доплачивать им. По ее словам, совокупность принятых мер даст возможность военнослужащим с инвалидностью, в том числе тяжелой, быть трудоустроенными на интересную работу, а также вовлекаться в общение и активную жизнь.

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции и их семей. В выполнении поручения также будет задействован Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее Путин заявил о гордости за героев СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами