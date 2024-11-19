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Появились кадры подрыва автомобиля офицера Черноморского флота

ФСБ показало момент подрыва автомобиля офицера Черноморского флота

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые взорвали автомобиль офицера Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ предоставила кадры допроса задержанных агентов Службы безопасности Украины (СБУ). Также в ролике показано найденное самодельное взрывное устройство.

Машину военного подорвали в Севастополе утром 13 ноября. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Позже стало известно, что в автомобиле находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Т. Ему было 47 лет. Комментируя ситуацию, губернатор города Михаил Развожаев допустил, что в отношении капитана 1-го ранга была совершена диверсия.

Ранее сообщалось, что авто военного в Севастополе подорвали с помощью звонка из-за границы.

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