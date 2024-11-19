Появились кадры с действиями ВС РФ при взятии Новоалексеевки

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ при взятии под контроль Новоалексеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На видео запечатлен момент, когда российские военные при содействии бронетехники стремительно продвигаются вглубь леса и обезвреживают укрывшихся там бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В это же время операторы ударных беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике и личному составу ВСУ, благодаря чему штурмовики продвигаются вперед, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением.

О взятии Новоалексеевки под контроль ВС РФ стало известно 18 ноября. По информации Минобороны России, в тот же день военные группировки войск «Центр» также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Дзержинска, Вознесенки и Украинки ДНР.

16 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Ленинское.

Ранее на Украине заявили о продвижении российских войск на десяти участках фронта.