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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Ленинское в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В результате успешных наступательных действий подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений украинских войск.

В результате этих столкновений украинская армия потеряла более 370 бойцов, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

15 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль четыре населенных пунктов в ДНР — Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь, а также Колесниковку в Харьковской области.

Ранее военный эксперт назвал массированный удар по Киеву сигналом Западу.

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