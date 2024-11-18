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Пожарный робот-вездеход для Запорожья показали на видео

В Запорожской области попал на видео пожарный робот-вездеход «Кедр»

В Запорожской области роботизированный вездеход «Кедр» будут применять для тушения опасных для личного состава пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В этом году на вооружение пожарно-спасательного гарнизона поступил робот специального назначения. «Кедр» состоит из 2 единиц техники: пожарной машины, насосно-рукавного автомобиля», — отмечается в сообщении ведомства.

Роботизированный вездеход нужен для локализации огня в условиях, когда есть высокий риск для жизни и здоровья самих спасателей. «Кедр» оснащён оборудованием пожаротушения, цистернами для воды и пенообразующего состава, средствами видеонаблюдения и системами управления.

Вездеход оборудован лафетным стволом с максимальной дальностью подачи воды 60 м. Специалисты МЧС уже активно задействуют новую технику. Глава МЧС России Александр Куренков осмотрел вездеход «Кедр» в июле 2024, а в августе технику доставили в Запорожье.

Ранее сообщалось, что сразу 85 пожарных тушили загоревшийся Mercedes на парковке в Южной Корее.

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