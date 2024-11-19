Марочко: российские военные закрепились на окраине Купянска

Военнослужащие Вооруженных сил России закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Купянск — город в Харьковской области Украины, является крупным железнодорожным узлом на востоке страны.

По словам Марочко, ВС РФ также удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере Купянска. В настоящее время в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оборонительных рубежей, добавилон.

Эксперт уточнил, что интенсивность огня как со стороны ВС РФ, так и ВСУ очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров.

Накануне в Купянск приезжал президент Украины Владимир Зеленский, там он заслушал доклады командиров подразделений.

Ранее Зеленский приехал в Купянск.