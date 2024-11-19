Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко: российские военные закрепились на окраине Купянска

Марочко: бойцы ВС РФ закрепились на окраине Купянска Харьковской области

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Купянск — город в Харьковской области Украины, является крупным железнодорожным узлом на востоке страны.

По словам Марочко, ВС РФ также удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере Купянска. В настоящее время в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оборонительных рубежей, добавилон.

Эксперт уточнил, что интенсивность огня как со стороны ВС РФ, так и ВСУ очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров.

Накануне в Купянск приезжал президент Украины Владимир Зеленский, там он заслушал доклады командиров подразделений.

Ранее Зеленский приехал в Купянск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами