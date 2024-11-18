Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске

Вооруженные силы России продвигаются в городской застройке Дзержинска в Донецкой народной республике. Об сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время в населенном пункте Курахово идут боевые действия. Помимо этого, «открывается простор» на Красноармейском направлении после взятия под контроль Ленинского, что западнее населенного пункта Селидово.

«Также мы видим непосредственно продвижение в городской застройке самого города Дзержинска», — сказал Пушилин.

Чиновник добавил, что на всей линии фронта в течение недели фиксируются очень серьезные продвижения подразделений российских войск.

16 ноября Минобороны РФ сообщало, что в результате успешных наступательных действий подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.

Ранее военный эксперт назвал массированный удар по Киеву сигналом Западу.