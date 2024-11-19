Раскрыты потери ВСУ в личном составе с начала СВО

Украинские войска потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

Согласно материалу агентства, число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году уже превысило суммарные потери украинской стороны за два первых года специальной военной операции.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, занимавший в то время должность министра обороны РФ, заявлял, что потери украинских войск с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек. По данным российского оборонного ведомства, после этого ВСУ на всех направлениях потеряли более 462,5 тысячи человек.

18 ноября Минобороны РФ сообщало, что с начала атаки на Курскую область в августе ВСУ потеряли более 33 670 военнослужащих.

В мае на Украине вступил в силу новый закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в ВСУ. Документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

Ранее в США заявили, что ВСУ «разваливаются на всем фронте».