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В США заявили, что ВСУ «разваливаются на всем фронте»

Экс-морпех США Берлетик заявил, что ВСУ разваливаются на всем фронте

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «разваливаются на всем фронте». Об этом в эфире YouTube-канала New Atlas заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

По его словам, ВСУ продолжают терять территории по всей линии соприкосновения. При этом положение украинских войск только ухудшается, заявил он.

Экс-морпех также выразил мнение, что конфликт в Украине «уже подходит к концу».

На прошлой неделе офицер украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин заявил, что военно-политическое руководство Украины до сих пор не приняло никаких мер для исправления провала на фронте, к которому привела потеря ВСУ Угледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Он также отметил, что по всей линии боевого соприкосновения продолжаются интенсивные боевые действия, но наибольшее продвижение Вооруженных сил России сейчас происходит на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар.

Ранее российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском.

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