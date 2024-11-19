В подвалах здания полиции в подконтрольном Киеву Покровске (Красноармейске) украинские силовики пытали людей. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Александр Мазур в беседе с РИА Новости.

«Поймали, посадили в пыточные. И пытали. Трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш», — рассказал он об одном из задержанных.

Этого мужчину украинские силовики отпустили через неделю, поскольку ждали, когда сойдут следы пыток, добавил Мазур.

14 ноября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в штаб-квартире СБУ в Киеве в феврале — ноябре 2022 года размещался «концентрационный лагерь» для проведения пыток. По его словам, в течение 2022 года в офис СБУ доставлялись различные граждане для проведения внесудебных допросов и пыток.

В феврале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что СБУ обустроила пыточные в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. По его словам, в Запорожье в подвалах оборудованы пыточные камеры СБУ, где осуществляются пытки. В городе постоянно исчезают люди, а о пропавших без вести антифашистах отсутствует какая-либо информация.

Ранее в ООН заявили о неоднократных жалобах на СБУ из-за применения пыток еще до спецоперации.