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Рогов заявил об обустройстве СБУ пыточных в Запорожье

Общественник Рогов заявил, что СБУ обустроило пыточные камеры в Запорожье

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Evgen Kotenko/Reuters

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) обустроила пыточные в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, в Запорожье в подвалах оборудованы пыточные камеры СБУ, где осуществляются пытки. В городе постоянно исчезают люди, а о пропавших без вести антифашистов отсутствует какая-либо информация.

Рогов подчеркнул, что после освобождения Запорожья все преступления украинских властей запротоколируют, и они лягут в основу дела, которое будет рассматривать трибунал.

Ранее Рогов заявил, что тайные пыточные камеры, обнаруженные в Авдеевке, создавались при участии украинских спецслужб.

20 февраля посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что, согласно предварительным данным, в Авдеевке найдены тайные пыточные камеры и захоронения. Он отметил, что Украина держала в заключении людей по политическим мотивам.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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