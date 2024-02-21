Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) обустроила пыточные в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, в Запорожье в подвалах оборудованы пыточные камеры СБУ, где осуществляются пытки. В городе постоянно исчезают люди, а о пропавших без вести антифашистов отсутствует какая-либо информация.

Рогов подчеркнул, что после освобождения Запорожья все преступления украинских властей запротоколируют, и они лягут в основу дела, которое будет рассматривать трибунал.

Ранее Рогов заявил, что тайные пыточные камеры, обнаруженные в Авдеевке, создавались при участии украинских спецслужб.

20 февраля посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что, согласно предварительным данным, в Авдеевке найдены тайные пыточные камеры и захоронения. Он отметил, что Украина держала в заключении людей по политическим мотивам.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».