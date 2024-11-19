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В США работают над прототипами новой ядерной ракеты

Вашингтон планирует за три года создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты

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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Правительство США собирается за три года создать первые прототипы ядерной крылатой ракеты морского базирования — SLCM-N. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Прототипы потребуются в течение трех лет», — отмечается в правительственном документе.

Готовую для применения в боевых действиях систему Вашингтон планирует получить уже к 2034 году. Ее планируют устанавливать на многоцелевых подводных лодках четвертого поколения класса «Вирджиния».

Мероприятия по установке ядерных боеголовок, хранению ракет и оснащению ими подводных лодок собираются проводить на объектах военно-морских сил США в Бангор-Бейс (штат Вашингтон) и Кингс-Бей (штат Джорджия).

В конце октября президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания сообщил, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. При этом он подчеркнул, что РФ будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности, и заявил о важности наличия для страны современных стратегических сил, готовых к применению.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

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