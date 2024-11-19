В трех регионах России отменили ракетную опасность

В Курской области отменили угрозу ракетного нападения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:20 мск.

Через минуту об отмене ракетной угрозы в Брянской области заявило региональное управление МЧС. А затем об отмене ракетной опасности в Орловской области в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Андрей Клычков.

Режим угрозы ракетного нападения в Курской и Брянской областях вводился в 3:28 мск, а в Орловской — в 03:32 мск.

В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей. Своевременное и точное информирование людей может спасти тысячи жизней в разных ситуациях — от атак беспилотников до природных катастроф. Как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности — в материале «Газеты.Ru».

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