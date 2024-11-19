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В трех регионах России объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской, Брянской и Орловской областях

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Сигналы ракетной опасности также звучат в Брянской и Орловской областях. Это подтвердили местные ГУ МЧС.

Также в ночь на 19 ноября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадал мужчина.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

Ранее евродепутат осудил разрешение США использовать ракеты для ударов вглубь России.

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