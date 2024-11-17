Представитель США полетел в Бейрут на переговоры о перемирии

Советник президента Соединенных Штатов в ранге спецпосланника Амос Хохштейн прилетит в Ливан на фоне переговоров о перемирии между Израилем и шиитским движением «Хезболла», которые ведут боевые действия в Ливане. Об этом РИА Новости заявил ливанский политический источник, приближенный к переговорам.

«Американский спецпосланник Амос Хохштейн прибудет в Ливан в связи с, предварительно, положительными результатами с ливанской стороны, способствующими решению», — сообщил представитель Ливана.

В Ливане считают, добавляет источник, что Израиль наращивает удары по территории страны для того, чтобы надавить на Бейрут и получить максимально выгодные позиции на переговорах.

До этого стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих не выжили.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.