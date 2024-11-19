В Ростовской области отразили атаку беспилотников, пострадал мужчина

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Средства противовоздушной обороны отражают сейчас воздушную атаку врага по территории Ростовской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:11 мск.

По данным Слюсаря, один из дронов был уничтожен российскими военнослужащими в районе Таганрога около полуночи, без последствий на земле. Второй беспилотник упал в Белокалитвинском районе, где произошел взрыв.

«В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха», — уточнил Слюсарь.

Пострадавшим оказался житель Волгограда, ему оказывают медпомощь в районной больнице, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.